В «Акроне» прокомментировали победу над «Спартаком»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался после победы над «Спартаком» в полуфинале Кубка России Пути регионов.

«Нет слов! Мы даже не можем пока осознать. Что это было? Все бились до конца, все боролись, и мы показали наш дух! Наше желание, дух и командная работа показали, что мы можем справиться даже с таким соперником», — приводит слова Власова Sport24.

Функционер добавил, что «Акрон» будет стремиться завоевать Кубок России для своих болельщиков.

Напомним, ранее тольяттинский клуб выбил из турнира «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». Соперником «Акрона» в финале нижней сетки будет победитель противостояния «Краснодар» - «Крылья Советов».