Агент — о незабитом пенальти Бальде: «Глупо осуждать Кейта за ошибки»

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о нереализованном пенальти игрока в матче с «Акроном». Напомним, «красно-белые» проиграли тольяттинскому клубу (1:2) и покинули Кубок России.

«Решение принимает главный тренер. Каждый игрок, пробивавший пенальти, промахнулся хотя бы раз. Глупо осуждать Кейта за ошибки. Он всегда делает все возможное, чтобы помочь «Спартаку» победить», — цитирует Пасторелло Sport24.

Агент отметил, что в последних играх Бальде забил три мяча, он находится в потрясающей форме и является одним из лучших футболистов команды.

В текущем сезоне 28-летний нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал один ассист.