Гаврилов назвал вылет «Спартака» от «Акрона» позором

Экс-хавбек сборной СССР Юрий Гаврилов охарактеризовал вылет московского «Спартака» от «Акрона» в Кубке России не иначе как позором.

«Это просто позор. Позор для «Спартака». К таким играм на выезде надо серьёзнее подходить. Где-то позицию проиграли, пенальти не забили — прохладно к этой игре подошли», - высказался Гаврилов корреспонденту «Газеты.Ру».

Бывший футболист добавил, что давить «красно-белые» начали лишь в конце игры, но к тому времени было уже поздно – «Акрон» встал в глухую оборону и не дал сравнять счёт.

Напомним, очередной сенсационный матч с исполнении «Акрона» завершился победой над «красно-белыми» - 2:1. Теперь пошумевшая в Кубке России тольяттинская команда встретится в финале Пути регионов либо с «Краснодаром», либо с «Крыльями Советов» - эти два коллектива сражаются на арене «Краснодар» прямо сейчас.