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Понсе — о Дании: «Слишком дорого!»

19 Апреля 2023 • 13:18 Комментировать (1)
Акрон
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Спартак Москва
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Через 1 ч. 49 мин.

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе вспомнил о периоде своей карьеры, который он провёл в чемпионате Дании. Напомним, с 2021 по 2023 год венесуэлец выступал за «Вайле».

По словам футболиста, жить в Дании очень дорого. В качестве примера Понсе привёл стоимость кофе в этой стране. 

«Мне очень нравится кофе, я как-то ходил покупать его в Испании, там мне это стоило евро или евро семьдесят. А в Дании эспрессо — около шести евро!» — цитирует Понсе Sport24.

Понсе перешёл в «Акрон» прошлой зимой. За команду из Тольятти нападающий провёл 10 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Свой следующий матч «Акрон» проведёт сегодня, 19 апреля, против «Спартака» в рамках 1/2 финала Кубка России (Путь регионов). Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. 
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Евро-Футбол.Ру,
Вайле Андрес Понсе Акрон
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Комментарии (1)
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ингерман
19 Апреля 2023 в 13:37
ай.. для месных - ента нармуль.. хотя у них доходы паменьшее тваих.. купи сибе кофемашинку и будец тибе шикарная эспресса за 30 капеик.. А-ха-ха-ха! )))
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