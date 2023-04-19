Понсе — о Дании: «Слишком дорого!»

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе вспомнил о периоде своей карьеры, который он провёл в чемпионате Дании. Напомним, с 2021 по 2023 год венесуэлец выступал за «Вайле».
По словам футболиста, жить в Дании очень дорого. В качестве примера Понсе привёл стоимость кофе в этой стране.
«Мне очень нравится кофе, я как-то ходил покупать его в Испании, там мне это стоило евро или евро семьдесят. А в Дании эспрессо — около шести евро!» — цитирует Понсе Sport24.
Понсе перешёл в «Акрон» прошлой зимой. За команду из Тольятти нападающий провёл 10 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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