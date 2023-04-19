«Спартак» отыграл один гол в матче с «Акроном»

Подходит к концу кубковый матч между «Акроном» и «Спартаком». Команда из Тольятти в первом тайме не пропустила с пенальти, Сергей Волков парировал угрозу от Кейта Бальде, а под занавес первой половины Андрес Понсе и Никита Салтыков оформили голевой дуплет.

«Красно-белые» создали достаточно много моментов, но смогли отыграть один гол лишь на 77-й минуте. Антон Зиньковский с левого фланга доставил мяч к линии вратарской, и Томаш Тавареш вонзил его в сетку.

«Акрон» ведет со счетом 2:1. Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.