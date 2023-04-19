Джикия прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка России

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился комментарием после вылета команды из розыгрыша Кубка России от «Акрона» (1:2).

«Есть факт — мы проиграли. Вот и все. Не нужно искать каких-то отговорок. Никакой недооценки соперника с нашей стороны не было. Наоборот — хорошо разбирали соперника, знали о всех сильных сторонах», — передает слова Джикии «Чемпионат».

Футболист отметил, что «Акрон» играл так, как и предполагал «Спартак» — контратаки и подачи с флангов, так они и забили два мяча.

Напомним, 29-летний Джикия не принимал участие в этой встрече, оставшись на скамейке запасных. Добавим, что защитник совсем недавно восстановился после травмы.