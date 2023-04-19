Салихова объяснила, чем плох нынешний формат Кубка России

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу нынешнего формата Кубка России. Как известно, формат предусматривает две сетки плей-офф – путь РПЛ и путь регионов. После неудачи в верхней части сетки команда не вылетает, а оказывается в нижней части сетки.

«Кубок России потерял самый смак от того, что большим клубам надо постараться, чтобы вылететь, а региональным будет очень тяжело дойти до финала. Не хватит класса постоянно выигрывать. Всё для того, чтобы в финале оказались сильные клубы, собрать стадион и иметь ажиотаж перед финалом», - сказала Салихова, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Салихова отметила, что такой формат хорош с точки зрения маркетинга. А вот если говорить о спортивной составляющей, то нынешний формат Зарема считает неправильным.

В среду в Кубке России пройдёт три матча. Так, например, «Спартак» в нижней части сетки сыграет против «Акрона». Не пропустите текстовую трансляцию.