Озбилиз рассказал, почему «Акрон» обыграл «Спартак»

Бывший игрок московского «Спартака» Араз Озбилиз поделился своим мнением о сенсационной победе «Акрона» над «красно-белыми» в Кубке России. Вчерашний матч, напомним, закончился со счётом 2:1.

«Для таких клубов, как «Акрон», матч со «Спартаком» - самый большой матч в году, они давно к нему готовились. Но, конечно, если бы сыграли десять раз друг с другом, возможно, эта победа была бы единственной», - рассказал Озбилиз «Спорт-Экспрессу».

Тем не менее, до матча с «красно-белыми» 19 апреля в Кубке России «Акрону» удалось оставить за бортом турнира столичные «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

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