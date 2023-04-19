Мостовой на примере «Акрона» возмутился форматом Кубка России

Известный в прошлом футболист сборной России Александр Мостовой продолжает выражать недовольство нынешним форматом розыгрыша национального кубка. На этот раз экс-игрок «Сельты» указал на путь «Акрона».

«Команда обыгрывает три клуба РПЛ, и если одержит победу над «Спартаком», они могут задаться вопросом: «А мы когда-нибудь дойдём до финала?» Это же вообще ужас, просто кошмар! Ёлки-палки, какой же путь проделал «Акрон»…» - сказал Мостовой, чьи слова приводит sport24.

Напомним, что «Акрон» ранее выбил из нижней части сетки Кубка России три клуба из Москвы – «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». В среду команда из Тольятти будет сражаться со «Спартаком». Не пропустите текстовую трансляцию матча, которую проведёт портал LiveResult.