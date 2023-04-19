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Кубок России

Мостовой на примере «Акрона» возмутился форматом Кубка России

19 Апреля 2023 • 14:21 Комментировать
Акрон
...
Спартак Москва
1 6.50 X 4.10 2 1.55
Через 1 ч. 37 мин.

Известный в прошлом футболист сборной России Александр Мостовой продолжает выражать недовольство нынешним форматом розыгрыша национального кубка. На этот раз экс-игрок «Сельты» указал на путь «Акрона».

«Команда обыгрывает три клуба РПЛ, и если одержит победу над «Спартаком», они могут задаться вопросом: «А мы когда-нибудь дойдём до финала?» Это же вообще ужас, просто кошмар! Ёлки-палки, какой же путь проделал «Акрон»…» - сказал Мостовой, чьи слова приводит sport24.

Напомним, что «Акрон» ранее выбил из нижней части сетки Кубка России три клуба из Москвы – «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». В среду команда из Тольятти будет сражаться со «Спартаком». Не пропустите текстовую трансляцию матча, которую проведёт портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Акрон
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