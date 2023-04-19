«Акрон» повёл в матче со «Спартаком»

«Акрон» продолжает творить чудеса в кубковом турнире текущего сезона. Команда из Тольятти принимает «Спартак» и в самом конце первого тайма ведёт в счёте. «Красно-белые» не забили пенальти, Кейта Бальде с 11-метровой отметки не смог переиграть Сергея Волкова. А на 41-й минуте «Акрон» провёл атаку от своих ворот, в итоге с правого фланга последовал навес в центр штрафной площади, где Андрес Понсе в падении головой переправил мяч в сетку ворот.

Напомним, что ранее «Акрон» выбил из Кубка московские «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.