В среду в Жигулёвске проходит кубковый матч между «Акроном» и «Спартаком». Стадион «Кристалл», на котором проходит игра, способен вместить чуть больше трёх тысяч зрителей. Конечно, попасть на трибуны посчастливилось не всем желающим. Впрочем, в Жигулёвске есть альтернатива – фан-зона. Видео оттуда показал телеграм-канал «Мутко против». Видно, что посмотреть футбол и поддержать «Акрон» пришлось немало людей.

Следить за вторым таймом в матче между «Акроном» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. Команды пересекаются в нижней части турнирной сетки, где всё решается в один матч.