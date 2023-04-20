«Акрон» поможет болельщикам добраться в Краснодар

В руководство тольяттинского «Акрона» намерены помочь болельщикам команды добраться до Краснодара – города, в котором пройдёт финал Пути регионов Кубка России.

«Рассматриваем варианты помощи нашим болельщикам при поездке на матч, сегодня посвятили этому первое совещание», - заявил ТАСС генеральный директор «Акрона» Алексей Власов, добавив, что вопрос логистики, связанный с Краснодаром, будет немного сложнее, нежели с Москвой.

Напомним, что хозяином поля в грядущей встрече путём жеребьёвки был избран «Краснодар». Вчера подопечные Владимира Ивича дома в серии пенальти переиграли «Крылья Советов», «Акрон» же дома разобрался с московским «Спартаком».

Победитель Пути регионов сыграет с проигравшим финала Пути РПЛ – это будет либо ЦСКА, либо «Спартак».