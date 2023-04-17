Кечинов: «Сейчас для «Спартака» каждый матч тяжёлый»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов уверяет, что матч против «Акрона» будет для «красно-белых» таким же тяжёлым, как и многие предыдущие.

Сейчас для «Спартака» каждый матч очень тяжелый и с «Акроном», наверное, та же картина будет. «Акрон» в этом розыгрыше Кубка России уже выбил из турнира три московских клуба – «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». Это о говорит о том, что «Акрон» очень сильная и серьёзная команда», - цитирует Кечинова Rusfootball.

Матч «Акрон» - «Спартак» в рамках второго полуфинала Пути регионов намечен на 19 апреля, это среда. Игра пройдёт в Жигулёвске на поле арены «Кристалл».

В минувшие выходные «Спартак», кстати, одержал первую победу в официальных матчах за месяц.