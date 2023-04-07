Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу жеребьёвки Кубка России.

- Прошла жеребьевка Кубка России. «Спартак» едет в гости к «Акрону. Как вам эта пара?

- Хорошая пара. «Акрон» уже успел обыграть клубы РПЛ, так что это хороший специалист по Премьер-лиге. Для «Спартака» это будет непростая игра, потому что у «Акрона» настрой будет запредельный. Если «Спартак» позволит себе вольности, допустим, повезет половину основного состава, то будут проблемы.

- В чем видите секрет успеха «Акрона», который выбил из турнира «Торпедо», «Локомотив», потом «Динамо»?

- Там собрался амбициозный коллектив, плюс тренер. Эта команда почувствовала вкус побед. У нее великолепный вратарь. Все это вселяет оптимизм. Понятно, что по мастерству они слабее соперников, но за счет мотивации и самоотдачи выезжают. Плюс везение. Но везет тем, кто старается и кто больше заслужил.

- Каковы шансы «Акрона» выбить из турнира и «Спартак»?

- Много факторов должно совпасть. Например, мы помним, что на матч с «Уралом» у «Спартака» по объективным причинам не полетели основное нападающие. А перед этим матчем все отдавали предпочтение москвичам. А дальше прошел «Урал», и тут может быть, так же, тем более, если произойдет недооценка соперника. Просто так победу «Спартаку» никто не преподнесет. Матч будет один, права на ошибку нет. Если «Акрон» доведет дело до пенальти, то может также пройти, как и «Локомотив» с «Динамо».

- Еще одна пара – «Краснодар» - «Крылья Советов». Что думаете об этом противостоянии?

- Предпочтение отдаю «Краснодару», но будет многое зависеть от того, как он будет выступать на тот момент. Если будет усталость или результаты неудовлетворительные, то «Крылья» получат хорошие шансы пройти дальше. Но предпочтение я отдам «быкам». Они играют дома, плюс по составу они лучше. Более мастеровитые. Если подойдут в игре в хорошем состоянии, то пройдут дальше.

- У пары ЦСКА – «Урал» будет два матча. Чего ждете от этого противостояния?

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- Шансы примерно равны. ЦСКА поймал свою игру сейчас, но пока только тайм выдерживает. Хотя этого хватает для того, чтобы побеждать. «Урал» тоже нащупал свою игру, набирает очки. Мог даже в Питере зацепиться. Надо смотреть, кто будет играть, какой состав поедет. Понятно, что все хотят выиграть, но будет много нюансов.

- Кого считаете главным фаворитом Кубка России?

- Кубок хорош тем, что на одну игру могут все собраться. Нередки случаи, даже в Европе, что команды из нижних лиг доходят до полуфинала и финала. Это она игра. Недооценил соперника, и ты проигрываешь.

- Считаете, даже у «Акрона» есть шансы выиграть Кубок?

- При везении все возможно. Понятно, что у них мало шансов, но они есть. Когда попались «Локомотив» и «Динамо», никто на них не ставил. Но они прошли этих соперников.

- На какую пару интереснее было бы посмотреть в финале?

- ЦСКА - «Спартак». Это была бы афиша. Но мы можем увидеть и «Акрон» - Урал».

Елена Григорьевская