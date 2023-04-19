Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью«Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о наставнике тольяттинского «Акрона» Евгении Калешине.

«Он вдумчивый, дисциплинированный и строгий и фанатично преданный. Тренер должен быть таким: фанатично влюблённым в дело, работоспособным. Наставник должен быть волевым, вот он волевой. Остальных качеств я не знаю, но он старается, насколько я знаю, глубоко изучать игру ведущих команд Европы, мира. Простыми словами: хороший и профессиональный тренер», — сказал Гаджиев.

19 апреля «Акрон» выбил «Спартак» из Кубка России, обыграв столичный клуб со счётом 2:1. В финале Пути регионов тольяттинцы сыграют против победителя пары «Краснодар» - «Крылья Советов».