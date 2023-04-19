Гаджиев: «Спартак» оказался не готовым к «Акрону»

Российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о поражении «Спартака» от «Акрона» в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России.

«Мне кажется, «Спартак» оказался не готовым к игре. «Акрон» был лучше, заряженнее. Концовку только «красно-белые» не плохо провели, да и хозяева подустали», — приводит слова известного тренера издание Vprognoze.ru. По его мнению, победа тольяттинцев была заслуженной, отметив, что «Акрон» мог забить больше двух мячей при имеющихся моментах.

Напомним, что коллектив Первой лиги сенсационно выиграл у «Спартака» со счётом 2:1, выбив уже четвёртый московский клуб в нынешнем розыгрыше Кубка России.