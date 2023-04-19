Рыков: «Спартаку» будет непросто против «Акрона»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России (Путь регионов), в котором встретятся «Спартак» и «Акрон».

По мнению Рыкова, в предстоящей встрече «красно-белым» будет очень непросто.

«Видно, что футболисты «Акрона» понимают свои задачи. «Спартаку», тем более на выезде, будет очень непросто против «Акрона», — приводит слова Рыкова «Спорт-Экспресс».

Матч «Акрон» — «Спартак» состоится сегодня, 19 апреля. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. В параллельном противостоянии силами померятся «Краснодар» и «Крылья Советов».