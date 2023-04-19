Что ждёт «Акрон» в Кубке России после победы над «Спартаком»

«Акрон» продолжает творить сенсации. В среду команда из второго по рангу футбольного дивизиона России обыграла «Спартак» и продолжила путь в Кубке России. Ранее от рук (или ног) «Акрона» пострадали и другие статусные клубы РПЛ – «Локомотив» и «Динамо».

Выбив «Спартак», «Акрон» оказался в финале нижней части турнирной сетки плей-офф Кубка России. Финальная стадия здесь будет состоять из двух этапов. На первом «Акрон» сыграет с победителем матча «Краснодар» - «Крылья Советов». Если команда из Тольятти добьётся успеха, то выйдет во второй этап, где сразится с неудачником в двухматчевой дуэли ЦСКА – «Урал» (верхняя часть сетки). Если «Акрон» выиграет и этот матч, то выступит в суперфинале в «Лужниках» 11 июня.