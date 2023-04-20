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Кубок России

Деменко: «Недооценка «Акрона» «Спартаком» всё равно присутствовала»

20 Апреля 2023 • 18:26 Комментировать
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист столичного «Спартака» Максим Деменко высказался о результате матча Кубка России против «Акрона», закончившемся поражением «красно-белых».

«В какой-то степени на «Акрон» ничего не давит в этом турнире. Они спокойно выходят и играют против любого соперника. Что касается «Спартака», то недооценка «Акрона» все равно присутствовала. Ссылки на искусственное поле и на что-то другое - это смешно, сами понимаете», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, «Акрон» показывает свой стиль, достойно выступая против коллективов высшего дивизиона. Деменко считает, что единственным оправданием для подопечных Гильермо Абаскаля являются травмы лидеров, которых не так просто заменить.

Напомним, что «Спартак» уступил со счётом 1:2 «Акрону», став четвёртым московским клубом, вылетевшим от тольяттинского клуба в текущей кампании Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Акрон
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