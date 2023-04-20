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Канчельскис: «Миллионы на игроков есть, а на газоны толком потратиться не могут» эксклюзив

20 Апреля 2023 • 16:50 Комментировать (1)
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил большое количество российских полей с искусственным покрытием.

- Часто ли искусственный газон можно использовать в качестве оправдания для неудачных результатов команды?

- Давайте не будем лукавить, сейчас болельщики «Спартака» начнут предъявлять претензии искусственному полю на стадионе «Акрона». Такие газоны вообще надо убирать. Не знаю, кто их вообще придумал. Вся Европа играет на натуральных газонах, а у нас не так. Давайте что-то менять в этом плане и относиться к вопросу более серьёзно. У нас есть возможность играть на натуральных полях. Тем более, к чемпионату мира вообще построили столько хороших стадионов, так на них ещё и газон с подогревом. И они сейчас в хорошем состоянии!

- А если нет возможности содержать такие поля? Это всё-таки лишние затраты.

Да, за ними надо ухаживать и следить, но миллионы на игроков есть, а на газоны толком потратиться не могут. К этому надо относиться более серьёзно. Всем приятнее играть на натуральном поле. «Атлетико» не хотел менять газон, но федерация футбола его заставила. Сделали? Да, сделали. Надо только захотеть и перестать рассказывать, что у нас всё отлично. Команды, которые не хотят менять газон, пусть играют во второй лиге. Захотят найти деньги – найдут. В течение трёх лет можно полностью заменить газон, потому что играть на искусственном поле – это вредительство футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
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laage
20 Апреля 2023 в 17:59
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