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Кубок России

Ари прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка России

21 Апреля 2023 • 18:11 Комментировать
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Бывший нападающий столичного «Спартака» Ари прокомментировал вылет «красно-белых» из Кубка России после поражения от «Акрона».

«Когда я был в «Спартаке», у нас бывали обидные вылеты из Кубка, но в чемпионате мы играли хорошо. Может, «Спартак» сейчас проснётся и выиграет оставшиеся матчи в чемпионате», — заявил экс-форвард российской сборной в интервью «Спорт-Экспрессу». Ари отметил, что в таких сенсациях и заключается особенность Кубка России, поскольку любой клуб может обыграть любого.

Напомним, что «Спартак» уступил «Акрону» со счётом 1:2, сложив полномочия победителя кубкового соревнования на этапе полуфинала Пути регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Ари
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