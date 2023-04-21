Ари прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка России

Бывший нападающий столичного «Спартака» Ари прокомментировал вылет «красно-белых» из Кубка России после поражения от «Акрона».

«Когда я был в «Спартаке», у нас бывали обидные вылеты из Кубка, но в чемпионате мы играли хорошо. Может, «Спартак» сейчас проснётся и выиграет оставшиеся матчи в чемпионате», — заявил экс-форвард российской сборной в интервью «Спорт-Экспрессу». Ари отметил, что в таких сенсациях и заключается особенность Кубка России, поскольку любой клуб может обыграть любого.

Напомним, что «Спартак» уступил «Акрону» со счётом 1:2, сложив полномочия победителя кубкового соревнования на этапе полуфинала Пути регионов.