Джикия в запасе: «Спартак» огласил состав на матч с «Акроном»

В среду вечером «Спартак» проведёт гостевой кубковый матч против «Акрона». Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Максименко, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Пруцев, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Зиньковский, Бальде.

Защитник Георгий Джикия начнёт игру в запасе. Что до главного бомбардира «Спартака» в лице Квинси Промеса, то он с командой на матч не приехал – нидерландец продолжает восстанавливаться.

Футболисты «Акрона» и «Спартака» начнут матч в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.