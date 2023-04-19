Джикия в запасе: «Спартак» огласил состав на матч с «Акроном»

В среду вечером «Спартак» проведёт гостевой кубковый матч против «Акрона». Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:
Максименко, Денисов, Чернов, Дуарте, Тавареш, Пруцев, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Зиньковский, Бальде.
Защитник Георгий Джикия начнёт игру в запасе. Что до главного бомбардира «Спартака» в лице Квинси Промеса, то он с командой на матч не приехал – нидерландец продолжает восстанавливаться.
Футболисты «Акрона» и «Спартака» начнут матч в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.
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