Абаскаль извинился перед фанатами «Спартака»

«Спартак» разочаровал фанатов вылетом из Кубка России после поражения от «Акрона» со счётом 1:2. Главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль после неудачи извинился перед болельщиками.

«Хотелось бы попросить прощения у болельщиков. Мы сделали всё, что могли, но, к сожалению, не прошли в следующий раунд. В футболе так бывает. Теперь мы должны сконцентрироваться на чемпионате», - сказал Абаскаль, чьи слова приводит sport24.

«Спартак» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Абаскаля отстаёт на 10 очков.

Следующий матч «Спартак» проведёт 24 апреля – против «Краснодара» на своём поле.