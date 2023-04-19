«Акрон» продолжает снимать московские скальпы: после «Динамо» и «Локо» из Кубка России вынесли «Спартак»

«Акрон» и московский «Спартак» схлестнулись в рамках Кубка России. Матч плей-офф Пути регионов прошёл 19 апреля на стадионе «Кристалл».

«Акрон» сразу же решил дать огня, чтобы показать, кто в Жигулёвске хозяин, и что не просто так клуб добрался до такой поздней стадии Кубка России. Постоянные атаки хозяев и неплохое давление дезориентировали «Спартак». Несколько раз «красно-белые» могли пропустить, особенно яркие пожары вспыхивали у ворот Максименко после угловых ударов.

Так после корнера в исполнении Савичева пробил на дальней штанге Килин – удар Антона ногами парировал Максименко. Дальше – больше. Разыграли угловой теперь, Салтыков навесил в створ и Максименко смахнул мяч в сторону ворот. Собирался забивать уже игрок «Акрона», но Алексис Дуарте в акробатическом приёме вынес мяч с «ленточки». «Спартак» вообще ничем не отвечал, просто отбивался, но тут вдруг предъявил супермомент.

Зобнин с Кейта разыграл «стеночку», оказался в штрафной площади, собирался бить, но тут ему по ноге врезал Иван Чудин. Вот только пенальти для «Спартака» совсем не гарантия гола. В матче с «Торпедо» не реализовали два 11-метровых удара, а тут Бальде Кейта продолжил традицию. Пробил он в левый от себя угол. Но туда же рванул и Сергей Волков, отразивший удар. Второй матч кряду не смог реализовать пенальти Бальде.

«Акрон» выдохнул и на конец тайма приберёг три шикарных момента. Первый Понсе не реализовал – убежали три в два, как раз Понсе вывели на Максименко, форвард хотел его перебросить, но в створ не попал. А вот второй шанс Андрес реализовал, откликнувшись на кросс Савичева справа. Освободился от опеки Понсе и чётко уложил мяч в угол, пробив в противоход Максименко – 1:0. Но и это не всё: в компенсированное к первому тайму время «Акрон» вновь забил головой.

Опять пошёл навес справа, невысокий Салтыков выпрыгнул в окружении Мартинса с Денисовым, перепрыгнул обоих и пробил под перекладину – 2:0! Абаскаль в перерыве снял с игры Денисова и Зобнина, затем убрал Игнатова, но ситуация в лучшую сторону не менялась. Наоборот, «Акрон» регулярно замахивался на разгром: самый реальный шанс получил Антон Килин, после кросса и суматохи поймавший отскок на углу вратарской. В касание пробил он, но попал в штангу.

Лишь к концу матча подсели тольяттинцы, прижались к своим воротам и получили-таки пробоину. Зиньковский после серии финтов прострелил с левого фланга, на дальнем углу набежал Томаш Тавареш и с лёту пробил мощно и точно – 2:1. Мог «Спартак» и в серию пенальти уйти, но Дуарте, с близкой дистанции пробивавший по воротам, попал в Данила Полубояринова.

Выстоял «Акрон», удержал победный счёт и продолжил свою феноменальную поступь по Кубку России. Вот уже четыре московские команды подряд выбиты: «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и теперь «Спартак».