Абаскаль не стал искать отговорок после провала «Спартака»

«Спартак» провалился в Кубке России, проиграв «Акрону» с результатом 1:2. После неудачного результата главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль не стал искать отговорок.

«С моей стороны было бы просто сказать, что мы вылетели из-за отсутствия Промеса, Джикии и Соболева. Отсутствие трансферов зимой? Представьте, что будет, если я скажу, что это тоже повлияло? Есть абсолютное доверие к тем игрокам, что есть у нас. Но бывают поражения, это часть футбола», - сказал Абаскаль, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что Гильермо Абаскаль извинился перед поклонниками «Спартака» за этот результат.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в понедельник, 24 апреля. В этот день команда Абаскаля будет принимать «Краснодар» в 24-м туре чемпионата России. Игра на «Открытие Арене» стартует в 19:00 по московскому времени.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.