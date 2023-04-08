«Акрон» сообщил, где примет «Спартак» в Кубке России

В нижней части турнирной сетки на втором этапе полуфинала встретятся «Акрон» и «Спартак». В субботу стало известно, что команды разыграют путёвку в следующий раунд в среду, 19 апреля.

Пресс-служба «Акрона» сообщила, что матч пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Эта арена вмешает только 3010 зрителей, поэтому билетов явно на всех не хватит. Игра против «Спартака» могла бы собрать и более вместительный стадион.

Напомним, что на двух предыдущих стадиях Кубка России «Акрону» удавалось выдавать сенсационные победы. Так, команда из Тольятти обыграла «Локомотив» и «Динамо». В обоих случаях «Акрон» побеждал в серии пенальти.