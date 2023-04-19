Владелец «Акрона» Морозов — об игре со «Спартаком»: «Было бы здорово снова победить московский клуб»

Владелец «Акрона» Павел Морозов поделился комментарием в преддверии полуфинального матча Кубка России со «Спартаком».

«Конечно, матч со «Спартаком» — праздник для всего Жигулёвска. Это можно называть событием. Ожидания от матча? Победа! Было бы здорово победить московский клуб в очередной раз. Кажется, такого ещё ни разу не было в истории Кубка России», — приводит слова Морозова «Чемпионат».

Функционер добавил, что команда постарается установить рекорд по выбиваю московских клубов из турнира. Напомним, ранее «Акрон» прошел «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо».

Матч «Акрон» - «Спартак» пройдет сегодня, 19 апреля. Начало игры запланировано на 16:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.