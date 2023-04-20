«Спартак» провалил весну, но Абаскаля от отставки спасает Fan ID

«Спартак» вылетел из Кубка России, лишившись шанса завоевать трофей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах поединка.

Накануне матча было много разговоров о том, что «Спартак» обязан пройти «Акрон», который представляет Первую лигу. На самом деле было странно, что тольяттинцев оценивали исключительно исходя из уровня дивизиона, в котором они выступают. Ранее «Акрон» выбил московские «Локомотив» и «Динамо» («Торпедо» можно оставить за скобками, учитывая кризис «автозаводцев»), так что рассчитывать на лёгкую прогулку «красно-белым» не стоило. Стартовым составом Гильермо Абаскаль чётко указал, что подходит к сопернику максимально серьёзно – за исключением Максименко, который как раз играет в Кубке, на поле появился состав, который легко представить в матче Премьер-лиги.

«Спартак» в первом тайме пытался играть на классе, и было заметно, что он выше, чем у «Акрона». «Красно-белые» в неспешном темпе и пенальти заработали, который традиционно не реализовали, и создали ещё пару моментов. «Акрон» часто терял мяч, допуская невынужденные ошибки. Зато у хозяев был сумасшедший драйв, эмоции били через край, чего не хватало «Спартаку». Можно было сказать, что у москвичей присутствовал «недонастрой», результатом которого и стали два пропущенных мяча уже до перерыва.

Вышел ли «Спартак» на второй тайм со жгучим желанием победить? Наверное, да. Казалось, что после перерыва «красно-белые» прибавили именно в этом компоненте. Удивительно, что при этом не было видно, за счёт чего команда пыталась переломить ход встречи. По сути, весь второй тайм превратился в банальный навал. «Спартак» взял мяч и раз за разом продвигался к воротам «Акрона». Однако мысли, как переиграть соперника, не было.

Что предложил Абаскаль на вторую половину, чтобы за целый тайм забить сопернику из низшего дивизиона? Он поменял фланги обороны, чтобы защитники больше подавали и простреливали. Всё, что показал «Спартак» – это бесконечные навесы. Москвичи насытили штрафную и даже вратарскую соперника, в атаку перешёл Алексис Дуарте, чтобы бороться за верховые мячи. Эта тактика, конечно, могла привести к успеху. Один отскок к Таварешу завершился голом, это могло повториться. Вот только было удивительно видеть, что «Спартак» ровным счётом ничего больше не предложил.

Тот «Спартак», который был осенью, который играл в футбол, действовал разнообразно, весной просто пропал. Подопечные Абаскаля раз за разом пропускают по два мяча почти от любого соперника, и испанский наставник с этим ничего не может сделать. В атаке же весной «Спартак» действует просто безыдейно. Абсолютно непонятно, чем занимается Абаскаль на тренировках, но есть ощущение, что он просто потерял контроль над командой. Хотя, возможно, ему сейчас не до футбола. Зимой испанец выторговал выгодный контракт, на днях женился, вскоре станет отцом. Жизнь удалась!

Пару лет назад Абаскаль был бы уже под неимоверным давлением, которое, возможно, могло бы его вернуть к работе. Представьте, что бы ждало тренера «Спартака» (после такого провала весной и вылета из Кубка от команды Первой лиги) на ближайшем домашнем матче при заполненных трибунах?! Фанаты «красно-белых» умеют мотивировать тренеров работать, либо давят на руководство, чтобы сменить наставника. Однако сейчас в Тушине тихо из-за Fan ID, и Абаскаль на каждый матч приезжает словно в обычный московский офис, где зачастую важнее процесс, чем результат. Да и руководству «Спартака» проще – про него никто ничего не кричит, от него никто ничего не требует.

«Спартак» провалил весну. Вместо борьбы за чемпионство команда всерьёз рискует оказаться вне топ-3. Вместо борьбы за кубок России коллектив вылетает от представителя Первой лиги. Однако жизнь в «Спартаке» продолжится своим чередом, если только у Абаскаля вновь не проснётся спортивный интерес.

Роман Андреев