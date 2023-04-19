Аленичев: «Спартак» выглядел, как команда Второй лиги»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на неудачу команды в Кубке России. В среду вечером «красно-белые» проиграли «Акрону» из Первой лиги и вылетели из турнира.

«Сегодня «Спартак» выглядел, как команда Второй лиги в первые 70 минут. Да, был красивый гол от Тавареша, но печальное зрелище. Не видел ни одного футболиста, который показал по-спортивному злость», - сказал Аленичев, чьи слова приводит ТАСС.

По словам Аленичева, футболисты «Спартака» даже по меркам Российской премьер-лиги имеют среднее мастерство. Также бывший тренер «красно-белых» указал на безволие команды.

Следующим соперником «Спартака» будет «Краснодар». Команды сыграют в понедельник, 24 апреля.

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