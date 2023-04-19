Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Аленичев: «Спартак» выглядел, как команда Второй лиги»

19 Апреля 2023 • 20:22 Комментировать
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на неудачу команды в Кубке России. В среду вечером «красно-белые» проиграли «Акрону» из Первой лиги и вылетели из турнира.

«Сегодня «Спартак» выглядел, как команда Второй лиги в первые 70 минут. Да, был красивый гол от Тавареша, но печальное зрелище. Не видел ни одного футболиста, который показал по-спортивному злость», - сказал Аленичев, чьи слова приводит ТАСС.

По словам Аленичева, футболисты «Спартака» даже по меркам Российской премьер-лиги имеют среднее мастерство. Также бывший тренер «красно-белых» указал на безволие команды.

Следующим соперником «Спартака» будет «Краснодар». Команды сыграют в понедельник, 24 апреля.

Аленичев – фанатам «Спартака»: Забудьте о конкуренции с «Зенитом»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Аленичев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Спартак Москва Спартак Москва
2
1
6.80 4.30 1.51
Видео
87 мин
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
2
0
1.81 3.70 4.60
Видео
87 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Урал Урал
0
1
1.75 3.85 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
20:41 · Кубок России
Руслан Нигматуллин: «Победа «Акрона» над «Спартаком» - не сенсация»
20:38 · Кубок России
«Краснодар» забил второй гол в ворота «Крыльев Советов»
20:34 · Кубок России
Бикфалви открыл счёт в матче с ЦСКА
20:22 · Кубок России
Аленичев: «Спартак» выглядел, как команда Второй лиги»
20:22 · Россия. Первая лига
В самарском зоопарке может появиться лев по имени «Акрон»
20:19 · Кубок России
Широков: «Акрон» заслуженно обыграл «Спартак»
20:13 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Ощущение, что в «Спартаке» хотят «слить» Абаскаля»
20:11 · Кубок России
Джикия: «Будем разбираться, что не так с пенальти»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Абскаль «поплыл»
19:53 · Кубок России
Абаскаль не стал искать отговорок после провала «Спартака»
19:47 · Кубок России
Абаскаль извинился перед фанатами «Спартака»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Джикия: Вылет из Кубка не может психологически повлиять на «Спартак»
19:43 · Кубок России
Гаврилов назвал вылет «Спартака» от «Акрона» позором
19:39 · Кубок России
«Краснодар» повёл в матче с «Крыльями Советов» после чудо-удара Сперцяна
19:37 · Кубок России
Джикия принёс извинения болельщикам «Спартака» за вылет из Кубка России
Все новости