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Первая лига

Игрок «Акрона» уверен, что Евгений Калешин может возглавить любой клуб РПЛ

18 Апреля 2023 • 22:27 Комментировать
Акрон
...
Спартак Москва
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Через 17 ч. 8 мин.

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Константин Савичев уверен – наставник его команды Евгений Калешин – тот человек, в силах которого возглавить любую команду России, в том числе из числа участников Премьер-лиги.

«Без сомнений, он мог бы работать с любой командой Премьер‑лиги, так как он до мозга костей профессионал, строит отличный тренировочный процесс, в этом плане всё у него четко. Суперпрофессионал, одним словом», - цитирует Савичева «Матч ТВ».

Завтра подопечных Калешина ждёт очередное испытание в Кубке России – в Пути регионов «Акрон» примет в Жигулёвске столичный «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Калешин Константин Савичев Акрон
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