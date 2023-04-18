Игрок «Акрона» уверен, что Евгений Калешин может возглавить любой клуб РПЛ

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Константин Савичев уверен – наставник его команды Евгений Калешин – тот человек, в силах которого возглавить любую команду России, в том числе из числа участников Премьер-лиги.

«Без сомнений, он мог бы работать с любой командой Премьер‑лиги, так как он до мозга костей профессионал, строит отличный тренировочный процесс, в этом плане всё у него четко. Суперпрофессионал, одним словом», - цитирует Савичева «Матч ТВ».

Завтра подопечных Калешина ждёт очередное испытание в Кубке России – в Пути регионов «Акрон» примет в Жигулёвске столичный «Спартак».