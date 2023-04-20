Кечинов поделился эмоциями от поражения «Спартака» от «Акрона»

Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался о поражении московского «Спартака» от тольяттинского «Акрона» (1:2) в матче второго этапа 1/2 Пути регионов Кубка России.

Кечинов отметил, что вылет столичного клуба стал большой неожиданностью для него, но он не ожидал, что матч получится легкой прогулкой для подопечных Гильермо Абаскаля.

«Даже во вчерашнем матче «Акрон» играл с преимуществом и создал гораздо больше голевых моментов. Всё это очень неожиданно. Я думал, что «Спартак» выйдет в финал и завоюет трофей, но не тут-то было», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что «Акрон» занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги.