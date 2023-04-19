Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Александр Мостовой: «С новым форматом Кубка придумали глупость» эксклюзив

19 Апреля 2023 • 14:30 Комментировать
Акрон
...
Спартак Москва
1 6.50 X 4.10 2 1.55
Через 1 ч. 38 мин.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча полуфинала Пути регионов в Кубке России между «Спартаком» и «Акроном».

- Вы сказали, что «Спартак» - однозначный фаворит в этой игре. Москвичей ждёт лёгкая прогулка?
- Конечно, не ждёт. Многие команды, которые ждали лёгкой игры с «Акроном», смотрят матчи Кубка России по телевизору. Тольяттинцы прошли уже три московские команды высшей лиги, так что игроки «Спартака» не должны ждать лёгкой прогулки. Лишний раз убеждаюсь, что придумали глупость с этим форматом Кубка. «Спартак» должен был вылететь, а сегодня играет с бедным «Акроном». Ещё и ЦСКА с «Уралом» спустятся в нижнюю сетку. Проиграл – вылетел. На первой стадии еще можно было сыграть в группах, но теперь-то зачем? Сейчас ещё какая-то команда скажет: «А давайте мы заявимся сейчас».

- То есть, вас не устраивает нынешний формат Кубка России?

- Он какой-то нелогичный. Сыграл один-два матча и вылетел – вот так должно быть. Ладно ещё, когда команда, проигравшая в Лиге чемпионов, спускается в Лигу Европы. А у нас упавшая в нижнюю сетку команда ещё финал выиграть может. Для команд маленького города Кубок – это турнир всей жизни.

- А почему остальные московские команды вылетели?

- «Торпедо» выглядело хуже «Акрона», а «Локомотив» по игре был лучше, но в серии пенальти немного не повезло. О каком недостаточном настрое «Динамо» может идти речь? Там ребятам по 22 года, они за неделю до игры должны на поле стоять.

- «Спартаку» есть смысл сосредоточиться на Кубке?

- В условиях отсутствия еврокубков место в чемпионате сейчас значения не имеет. Остаётся просто ждать сегодняшней игры.

Матч «Акрон» - «Спартак» начнётся в 16:30.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Александр Мостовой Акрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АКРОН СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.04.23 в 16:30
Акрон Акрон
Спартак Москва Спартак Москва
6.80 4.30 1.51
Видео
19.04.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
1.81 3.70 4.60
Видео
19.04.23 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Урал Урал
1.75 3.85 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
14:37 · Кубок России
Салихова объяснила, чем плох нынешний формат Кубка России
14:37 · Россия. Премьер-лига
Гарре — о тренировке с Месси: «Если бы мы начали ему мешать, нас бы выгнали»
14:21 · Кубок России
Мостовой на примере «Акрона» возмутился форматом Кубка России
14:02 · Кубок России
Бушманов сделал прогноз на матч «Акрон» - «Спартак»
13:55 · Кубок России
Мостовой - о новом формате Кубка России: «Бред и ужас!» 2
13:39 · Кубок России
Кавазашвили: «Если «Спартак» проиграет «Акрону» - гнать всю команду в шею» 2
13:30 · Кубок России
Рыков: «Спартаку» будет непросто против «Акрона»
13:18 · Россия. Первая лига
Понсе — о Дании: «Слишком дорого!» 1
12:09 · Россия. Премьер-лига
Гарре: «Осинькин для нас как отец»
11:56 · Кубок России
Широков не исключает сенсации в матче «Акрон» - «Спартак»
11:52 · Россия. Первая лига
Нападающий «Акрона» Понсе рассказал, какие советы давал ему Квальярелла в «Сампдории»
10:40 · Кубок России
Эдуард Мор: «Для «Спартака» сейчас Кубок - это самое главное, что может быть»
07:17 · Кубок России
Шавло рассказал, что нужно «Спартаку» для победы над «Акроном»
18 Апреля
22:34 · Кубок России
Пименов: «Сказка «Акрона» закончится завтра»
22:27 · Россия. Первая лига
Игрок «Акрона» уверен, что Евгений Калешин может возглавить любой клуб РПЛ
Все новости