Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча полуфинала Пути регионов в Кубке России между «Спартаком» и «Акроном».

- Вы сказали, что «Спартак» - однозначный фаворит в этой игре. Москвичей ждёт лёгкая прогулка?

- Конечно, не ждёт. Многие команды, которые ждали лёгкой игры с «Акроном», смотрят матчи Кубка России по телевизору. Тольяттинцы прошли уже три московские команды высшей лиги, так что игроки «Спартака» не должны ждать лёгкой прогулки. Лишний раз убеждаюсь, что придумали глупость с этим форматом Кубка. «Спартак» должен был вылететь, а сегодня играет с бедным «Акроном». Ещё и ЦСКА с «Уралом» спустятся в нижнюю сетку. Проиграл – вылетел. На первой стадии еще можно было сыграть в группах, но теперь-то зачем? Сейчас ещё какая-то команда скажет: «А давайте мы заявимся сейчас».

- То есть, вас не устраивает нынешний формат Кубка России?

- Он какой-то нелогичный. Сыграл один-два матча и вылетел – вот так должно быть. Ладно ещё, когда команда, проигравшая в Лиге чемпионов, спускается в Лигу Европы. А у нас упавшая в нижнюю сетку команда ещё финал выиграть может. Для команд маленького города Кубок – это турнир всей жизни.

- А почему остальные московские команды вылетели?

- «Торпедо» выглядело хуже «Акрона», а «Локомотив» по игре был лучше, но в серии пенальти немного не повезло. О каком недостаточном настрое «Динамо» может идти речь? Там ребятам по 22 года, они за неделю до игры должны на поле стоять.

- «Спартаку» есть смысл сосредоточиться на Кубке?

- В условиях отсутствия еврокубков место в чемпионате сейчас значения не имеет. Остаётся просто ждать сегодняшней игры.

Матч «Акрон» - «Спартак» начнётся в 16:30.