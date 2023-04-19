Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Сказка продолжается: «Акрон» выбил из Кубка России «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»

19 Апреля 2023 • 18:34 Комментировать
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Сказка «Акрона» продолжается. В среду представители Первой лиги обыграли «Спартак» со счётом 2:1 и вышли в финал нижней части турнирной сетки Кубка России.

Если говорить о второй части розыгрыша Кубка России, то «Акрон» выбил уже четвёртого представителя Премьер-лиги. Любопытно, что все эти команды представляли столицу. Ранее «Акрон» выбивал «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1, победа по пенальти) и «Динамо» (0:0, победа по пенальти).

На следующей стадии Кубка России соперником «Акрона» точно будет команда не из Москвы. Представители Первой лиги сыграют с «Краснодаром» или с «Крыльями Советов».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Торпедо Москва Динамо Москва Акрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Акрон Акрон
Спартак Москва Спартак Москва
2
1
6.80 4.30 1.51
Видео
19.04.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
Крылья Советов Крылья Советов
1.81 3.70 4.60
Видео
19.04.23 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Урал Урал
1.75 3.85 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
18:49 · Кубок России
Голкипер «Акрона» Волков назвал рецепт победы над «Спартаком»
18:48 · Кубок России
Уткин похвалил «Акрон» после сенсационной победы над «Спартаком»
18:43 · Кубок России
«Спартак» не смог защитить кубок России
18:41 · Кубок России
Филимонов считает, что Максименко не виноват в пропущенных голах «Спартака»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Конечно, «Уралу» не хватает Газинского»
18:34 · Кубок России
Сказка продолжается: «Акрон» выбил из Кубка России «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»
18:30 · Кубок России
ЦСКА - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:30 · Кубок России
«Краснодар» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:21 · Кубок России
Гол «Акрону» стал для Тавареша первым за «Спартак»
18:14 · Кубок России
«Спартак» отыграл один гол в матче с «Акроном»
18:14 · Кубок России
Кривцов и Сперцян – в старте «Краснодара» на матч с «Крыльями»
17:55 · Кубок России
В Жигулёвске посмотреть матч со «Спартаком» можно в фан-зоне видео
17:49 · Кубок России
ЦСКА огласил состав на кубковый матч с «Уралом»
17:38 · Кубок России
«Спартак» в трёх последних матчах пробил 5 пенальти - 3 не были реализованы
17:24 · Кубок России
Уткин отреагировал на подвиги «Акрона» в матче со «Спартаком» 1
Все новости