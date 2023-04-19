Сказка продолжается: «Акрон» выбил из Кубка России «Спартак», «Динамо» и «Локомотив»

Сказка «Акрона» продолжается. В среду представители Первой лиги обыграли «Спартак» со счётом 2:1 и вышли в финал нижней части турнирной сетки Кубка России.

Если говорить о второй части розыгрыша Кубка России, то «Акрон» выбил уже четвёртого представителя Премьер-лиги. Любопытно, что все эти команды представляли столицу. Ранее «Акрон» выбивал «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1, победа по пенальти) и «Динамо» (0:0, победа по пенальти).

На следующей стадии Кубка России соперником «Акрона» точно будет команда не из Москвы. Представители Первой лиги сыграют с «Краснодаром» или с «Крыльями Советов».