Аршавин рассказал, чего не хватает «Спартаку»

«Спартак» вылетел из Кубка России, проиграв «Акрону» с результатом 1:2. Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин ответил на вопрос, что происходит с московской командой.

Отметим, что «Спартак» смог выиграть только один из семи последних матчей в чемпионате и Кубке России.

«Спартак» без Георгия Джикии, Квинси Промеса и Александра Соболева… Им тяжеловато. У молодых ребят нет стабильности, и этому «Спартаку» не хватает не только мастерства, но и мужской борьбы там, где это нужно», - сказал Аршавин, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Добавим, что в турнирной таблице Премьер-лиги России «Спартак» сейчас занимает третье место.