Бояринцев: «За «Спартак» тревожно, ведь «Акрон» стал грозой авторитетов»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча второго этапа 1/2 финала Кубка России (Пути регионов), в котором «красно-белые» встретятся с «Акроном».

Напомним, что на предыдущих этапах турнира «Акрон», выступающий в Первой лиге, сумел выбить из розыгрыша «Локомотив» и «Динамо».

Бояринцев считает, что команда из Тольятти способна доставить проблемы «Спартаку», так как «красно-белые» остались без своего лидера Георгия Джикии, ранее получившего травму.

«За «Спартак» тревожно, ведь «Акрон» стал грозой авторитетов. Это интересная и весёлая команда. Объективно они и «Спартаку» могут доставить много проблем», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Матч «Акрон» —«Спартак» состоится 18 апреля.