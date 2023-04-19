Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение «Спартака» в матче полуфинала Пути регионов Кубка России с «Акроном» (1:2).

- Чего не хватило «Спартаку»?

- «Спартак» думал, что легко возьмёт этот матч, но не получилось – команда исчерпала свои возможности. У «Акрона» наоборот была огромная мотивация, а «Спартак» вышел расслабленным. Забей «красно-белые» пенальти, всё могло пойти иначе. Поздравляю «Акрон» с выходом в следующий этап, будем за них переживать. Кубковые матчи перестали считаться для столичных команд чем-то особенным. Надо возрождать Кубок, который был престижным турниром во все времена. Жаль, что четыре московских команды вылетели из-за отсутствия настроя. Если в чемпионате можно оступиться на пути к титулу, то здесь нельзя. «Спартак» не имеет права так играть. Москвичи вышли на поле с шапкозакидательскими настроениями.

- Вы сказали, что Кубок теперь не тот, что был раньше. Вы недовольны форматом?

- Надо вернуть престиж. Победа в Кубке давала регалии и счастье. Хочется, чтобы к Кубку относились не так безалаберно. Говорят, что сейчас Кубок не главное, а главное – чемпионат. Послушайте, Кубок – это не турнир? К нему странно относятся в последнее время.

- Вы не связываете поражение «Спартака» с плохим физическим состоянием игроков?

- Даже если это так, в индивидуальном плане футболисты «Спартака» сильнее, будем честны. Да, «Акрон» играл с большей самоотдачей, но «Спартак» вёл себя слишком вольно. Весь состав просесть не может, тем более у «Спартака» много молодых игроков. Есть доктора и медицинский штаб. Бессмысленно на это пенять.

- Как нейтральный болельщик будете симпатизировать «Акрону»?

- Буду поддерживать в первую очередь ЦСКА, а «Акрон» - во вторую. Было бы неплохо видеть их пару в финале.