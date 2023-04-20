Ледяхов: «Акрон» наказал «Спартак» за недооценку

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов высказался об игре «Спартака» в кубковом матче с «Акроном». Напомним, «красно-белые» проиграли тольяттинскому клубу в полуфинале Кубка России и покинули турнир.

«У меня были негативные эмоции, когда узнал результат. Было обидно за «Спартак», что так безвольно и без настроения отдали эту игру. У «Спартака» могла присутствовать некая недооценка соперника. «Акрон» за это и наказал «Спартак», — цитирует Ледяхова «РБ Спорт».

Специалист считает, что теперь подопечным Гильермо Абаскаля необходимо выложиться на 200 процентов в предстоящем матче против «Краснодара», если команда хочет вести борьбу за вторую строчку в РПЛ.

После 23 туров «Спартак» занимает третью позицию в чемпионате России, набрав 45 очков. Поединок с «Краснодаром» состоится 24 апреля в 19:00 по мск.