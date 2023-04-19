Быстров: «Акрон» уверенно идёт к победе в Кубке России»

Бывший российский футболист, а ныне телеэксперт Владимир Быстров всерьёз рассматривает тольяттинский «Акрон» как команду, которая может завоевать Кубок России.

«Акрон» уверенно идет к победе в Кубке России. Когда «Зенит» вылетает из такого соревнования, надо стремиться его выиграть», - сказал Быстров в эфире «Матч ТВ». Питерский «Зенит», напомним, вылетел из Кубка России после поражения от «Динамо» в Пути регионов на стадии четвертьфинала.

Напомним, что в финале Пути регионов «Акрону» предстоит сыграть либо с «Краснодаром», либо с «Крыльями Советов».

О том, как проходил очередной сенсационный матч в исполнении «Акрона», читайте в нашем материале.