Евгений Калешин: «Пенальти «Спартака» сыграл ключевую роль»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин назвал ключевой момент в игре Кубка России против столичного «Спартака».

«Первый тайм мог завершиться со счётом ещё крупнее, если бы нам повезло. Но и пенальти сыграл ключевую роль, оставив сценарий игры в нужном нам направлении», — заявил специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ». Калешин отметил, что его подопечные правильно подобрали прессинг и хорошо проводили атаки, переигрывая соперника в определённом моменте встречи.

Напомним, что «Акрон» обыграл «Спартак» со счётом 2:1, выбив четвёртый московский клуб в текущем розыгрыше Кубка России. Следующим оппонентом команды Первой лиги станет «Краснодар».