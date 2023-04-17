Масалитин: «Спартак» — фаворит в матче с «Акроном», но может быть недооценка»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался в преддверии матча 1/2 финала Кубка России Пути регионов «Акрон» - «Спартак».

«Непонятно, в каком составе поедет «Спартак» на эту игру. По составу, по всему — «Спартак» фаворит. Но может быть недооценка, и многие команды поплатились за это. Если «Акрон» дотянет до пенальти, то шансы есть у них», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Встреча между «Акроном» и «Спартаком» состоится в среду, 19 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.