Титов: «Абаскаль обрусел, а Клотет сразу стал русским»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о вспыльчивости главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

Титов сравнил Абаскаля с испанским наставником «Торпедо» Жозепом Клотетом, который возглавил команду в конце марта. По мнению экс-футболиста, всё дело в воспитании и восприятии ситуации.

«Адаптировался, обрусел. Вон, торпедовский испанец вообще показывает неприличные жесты, перепрыгивает через перила. Клотет сразу стал русским. Мне кажется, Абаскаль видит, что команда может сыграть сильнее», — цитирует Титова «КП Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. После 23 туров РПЛ «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 45 очков.