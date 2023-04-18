Гранат: «Думаю, «Спартак» пройдёт в следующую стадию»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат оставил прогноз на предстоящий матч Кубка России между «Спартаком» и «Акроном».

«Думаю, «Спартак» пройдёт в следующую стадию. Если честно, результативной игры не жду. Команда Абаскаля будет сразу играть первым номером, доминировать, а «Акрон» будет ждать своего шанса», — заявил экс-футболист «Рубина» и «Динамо» в интервью изданию Sport24. По его мнению, коллектив Первой лиги получает дополнительные шансы благодаря родным трибунам и большей мотивации, чем у соперника, не исключив очередную сенсацию от тольяттинцев.

Напомним, что «Акрон» примет «Спартак» в полуфинале Пути регионов Кубка России завтра, 19 апреля. Стартовый свисток назначен на 16:30 по московскому времени.