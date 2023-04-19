Пименов назвал победу «Акрона» над «Спартаком» заслуженной

Некогда нападающий сборной России Руслан Пименов оценил победу «Акрона» над московским «Спартаком» - 2:1.

«Акрон» заслуженно прошел в следующую стадию турнира, если учитывать то, как играл «Спартак». Их игра меня совсем не впечатлила, в кубковых играх против «Локомотива», похоже, был лишь всплеск», - признался Пименов «Матч ТВ».

Напомним, что «Акрон» до матча с «красно-белыми» выбил из Кубка России уже три столичных коллектива – «Торпедо» на стадии 1/8 финала, «Локомотив» на стадии четвертьфинала и столичное «Динамо» в первом полуфинальном матче. Все игры проходили в рамках Пути регионов.

Ранее о прошедшей игре высказался бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.