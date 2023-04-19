«Акрон» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Кубке России по футболу встречаются «Акрон» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Акрон - Спартак Москва
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Протокол игры
Волков Сергей Александрович•Полубояринов Данил•Сагуткин Даниил•Ходжаниязов Джамалдин•Савичев Константин•Макаров Сергей•Чудин Иван•Салтыков Никита•Палиенко Максим•Килин Антон•Понсе Андрес
Максименко Александр•Денисов Даниил•Дуарте Алексис•Чернов Никита•Тавареш Томаш•Мартинс Кристофер•Пруцев Данил•Зобнин Роман•Игнатов Михаил Александрович•Зиньковский Антон•Бальде Диао Кейта
19 апреля.
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