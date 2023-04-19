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Кубок России

«Акрон» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

19 Апреля 2023 • 16:00 Комментировать
Акрон
0:0
Спартак Москва
1 5.80 X 4.10 2 1.58
1-й тайм

В Кубке России по футболу встречаются «Акрон» и «Спартак».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Акрон0:0Спартак Москва
Волков Сергей АлександровичПолубояринов ДанилСагуткин ДаниилХоджаниязов ДжамалдинСавичев КонстантинМакаров СергейЧудин ИванСалтыков НикитаПалиенко МаксимКилин АнтонПонсе Андрес
Запасные: Апеков РусланМатвеев МаксимНагаев ДмитрийМацукатов АлексАзаров ВладимирЭльдарушев Абу-СаидСасин ДмитрийПесегов ЕвгенийШакуро ПавелЗуев Илья ВячеславовичСычёв Владислав
Максименко АлександрДенисов ДаниилДуарте АлексисЧернов НикитаТавареш ТомашМартинс КристоферПруцев ДанилЗобнин РоманИгнатов Михаил АлександровичЗиньковский АнтонБальде Диао Кейта
Запасные: Зорин ДаниилМаслов ПавелКлассен ЛеонМелёшин ПавелРыбус МацейВеденеев МаксимБыковский АртёмДжикия Георгий
19 апреля.
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АКРОН СПАРТАК МОСКВА
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