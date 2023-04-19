«Спартак» в трёх последних матчах пробил 5 пенальти - 3 не были реализованы

В последнее время «Спартак» регулярно получает право на пробитие пенальти. Если взять три крайних матча команды, то в них «красно-белые» заработали уже пять одиннадцатиметровых. Три из них не были реализованы. Дважды с «точки» не забивал нападающий Кейта Бальде. В среду именно он не смог переиграть вратаря по ходу первого тайма кубкового матча против «Акрона».

После первого тайма «Спартак» сенсационно проигрывает «Акрону» со счётом 0:2. Следить за развитием событий на футбольном поле в Жигулёвске можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.