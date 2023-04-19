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Кубок России

Филимонов считает, что Максименко не виноват в пропущенных голах «Спартака»

19 Апреля 2023 • 18:41 Комментировать (1)
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал игру голкипера «красно-белых» Александра Максименко в матче с «Акроном». Полуфинальная встреча Кубка России завершилась поражением «Спартака» со счетом 1:2.

«Вины Максименко в голах нет. Здесь больше вопрос ко всей линии обороны. Когда был первый гол, оставили одного Денисова с двумя игроками. Второй гол тоже — не собирались мешать игроку «Акрона» пробить головой с близкого расстояния», — цитирует Филимонова Sport24.

В текущем сезоне Максименко провел 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 голов и 5 раз сыграл «на ноль».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Филимонов Александр Максименко Акрон Даниил Денисов
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Комментарии (1)
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Anatoliy-Kozarenko
19 Апреля 2023 в 19:03
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