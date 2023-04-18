Кечинов сделал прогноз на матч «Спартака» с «Акроном»

Бывший форвард столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем матче Кубка России против «Акрона».

«Акрон» играет дома, придут болельщики, искусственное поле — это моменты, которые на руку сопернику. Но, если брать состав, если брать саму игру, то «Спартак», конечно, сильнее», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». Кечинов выделил уровень коллектива Первой лиги, напомнив, что «Акрон» прошёл три московских клуба на пути ко встрече со «Спартаком». По его мнению, «красно-белые» не должны думать о том, что смогут легко пройти в следующую стадию.

Полуфинал Пути регионов между «Акроном» и «Спартаком» состоится завтра, 19 апреля. Стартовый свисток назначен на 16:30 по московскому времени.