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Кубок России

Шалимов прокомментировал победу «Акрона» над «Спартаком»

21 Апреля 2023 • 16:30 Комментировать
Акрон
2:1
Спартак Москва
окончен

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о поражении «Спартака» от «Акрона» в рамках Пути регионов Кубка России.

«Посмотрите, как возвращались в оборону спартаковцы — гораздо медленнее, чем бежали в атаку соперники. Что это — настрой или физическая готовность на данный момент? «Акрон» просто улетал», — заявил экс-наставник «Краснодара», «Урала» и «Ахмата» в интервью изданию «РБ Спорт». Шалимов также отметил, что частые смены позиций при атаке запутали «Спартак», выделив хорошее использование стандартных положений тольяттинским клубом.

Напомним, что «Акрон» выиграл у «Спартака» со счётом 2:1, пройдя уже четвёртый московский коллектив в нынешнем сезоне Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Шалимов Акрон
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