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Акрон - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн

19 Апреля 2023 • 02:02 Комментировать
Акрон
...
Спартак Москва
1 6.20 X 4.40 2 1.52
Через 13 ч. 8 мин.

Первый финалист кубкового Пути регионов определится в  матче «Акрон» - «Спартак». Представитель Первой лиги стал настоящим открытием сезона и вынес из соревнования многие команды элитного дивизиона, в том числе и в сериях пенальти. Сегодня тольяттинцы снова будут явными аутсайдерами в паре, и, конечно же, мало кто сомневается в победе соперника, но всё решится на поле при поддержке переполненных трибун.

В 16:30 показ игры на «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.

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Спартак Москва Акрон
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АКРОН СПАРТАК МОСКВА
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19.04.23 в 16:30
Акрон Акрон
Спартак Москва Спартак Москва
6.80 4.30 1.51
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19.04.23 в 19:00
Краснодар Краснодар
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