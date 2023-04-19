Акрон - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Первый финалист кубкового Пути регионов определится в матче «Акрон» - «Спартак». Представитель Первой лиги стал настоящим открытием сезона и вынес из соревнования многие команды элитного дивизиона, в том числе и в сериях пенальти. Сегодня тольяттинцы снова будут явными аутсайдерами в паре, и, конечно же, мало кто сомневается в победе соперника, но всё решится на поле при поддержке переполненных трибун.

В 16:30 показ игры на «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.