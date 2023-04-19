​Спортивный директор «Акрона» прокомментировал победу над «Спартаком»

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян прокомментировал победу над «Спартаком» в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России.

«Прекрасные ощущения! Очень рад за команду, заслужили. Такой результат — закономерность. Будем настраиваться на следующий матч», — заявил функционер коллектива Первой лиги в интервью изданию Sport24. По его словам, у команды боевой настрой на каждый поединок.

Напомним, что «Акрон» сенсационно обыграл «Спартак» со счётом 2:1, выйдя в следующий этап Кубка России и выбив уже четвёртый клуб из Москвы в рамках этого турнира.